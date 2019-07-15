Бессмертный рассказал, чего ждет от возвращения в Минские переговоры

Политик и дипломат Роман Бессмертный, которого президент своим указом вернул в политическую подгруппу Трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске, рассказал, каким видит дальнейшую работу в составе переговорщиков.



«На этой неделе ситуация должна прояснится, ведь на 17 июля планируется очередной раунд переговоров. Накануне поездки в Минск должна состояться встреча с президентом Зеленским. Я против процесса ради процесса. Все зависит от позиции президента Зеленского », - написал Бессмертный в Facebook.



Он подчеркнул, что готов генерировать определенные инициативы, которые будут стоять на страже государственного суверенитета Украины. При этом Бессмертный считает, что необходимо создать «координирующий орган» — структуру, которая сопровождала бы работу минского и нормандского процессов.

9 июля президент Владимир Зеленский назначил Романа Бессмертного представителем в политической подгруппе на Минских переговорах вместо Александра Моцика.



По словам Бессмернтного, о своем назначении он узнал постфактум. Он также сообщил, что за его возвращение ходатайствовал представитель Украины на переговорах, второй президент Леонид Кучма.