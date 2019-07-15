ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали вызванные обстрелами повреждения домов в Еленовке, Горловке, Таврическом, а также электрической подстанции в Ирмино, Дома культуры и функционирующей школы в Золотом-5 (Михайловке). Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, в неподконтрольной правительству Еленовке миссия видела два поврежденных дома по ул. Шевченко, 31, ул. Ленина, 64 и ул. Переездной, 98.



В неподконтрольном правительству Таврическом патруль миссии задокументировал повреждения двух домов.



Так, в доме на ул. Западной, 8 СММ видела отверстие в крыши, выбитое окно, трещины на внутренних стенах основной комнаты дома, практически разрушенный забор.



Жительница дома сообщила, что она находилась дома, когда утром 10 июля услышала взрывы. По ее словам, никто не пострадал.



В доме на ул. Западной, 6 патруль миссии также видел выбитые окна, отверстия стене и в крыше. Ориентировочно в 4 м к юго-западу от этого дома члены патруля Миссии видели 3 частично выбитых окна с северо-восточной стороны одноэтажного каменного здания.



Двое жителей дома сообщили наблюдателям, что они были дома, когда утром 10 июля услышали взрывы. По их словам, никто не пострадал.



«На электрической подстанции на улице Дюканова в н. п. Ирмино (неподконтрольный правительству, 54 км к западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил свежее место огневого поражения (отверстие) в западо-северо-западном скате крыше двухэтажного центрального здания пункта управления станции. Наблюдатели видели соответствующее отверстие в бетонном полу на втором этаже внутри здания», - говорится в отчете.



Кроме этого, команда миссии зафиксировала 4 выбитых окна, при этом защитные решетки на одном из них были деформированы наружу. В другом двухэтажном здании электрической подстанции СММ зафиксировала осколочные повреждения на западной кирпичной стене и останки снаряда на земле между двумя зданиями.



По оценке СММ, повреждения образовались предположительно в результате попадания артиллерийского снаряда, выпущенного с неустановленного направления.



В неподконтрольном правительству Золотом-5 (Михайловке) наблюдатели задокументировали вызванные обстрелом повреждения Дома культуры и функционирующей школы.



«БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил отверстие в западном скате крыши трехэтажного здания Дома культуры. Определить тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным», - говорится в отчете.



В здании функционирующей школы на улице Мира патруль СММ зафиксировали отверстия и выбитые стекла.