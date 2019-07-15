Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы

15 июля 2019, 08:57

ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали вызванные обстрелами повреждения домов в Еленовке, Горловке, Таврическом, а также электрической подстанции в Ирмино, Дома культуры и функционирующей школы в Золотом-5 (Михайловке). Об этом сообщается в отчете миссии.

Так, в неподконтрольной правительству Еленовке миссия видела два поврежденных дома по ул. Шевченко, 31, ул. Ленина, 64 и ул. Переездной, 98.

В неподконтрольном правительству Таврическом патруль миссии задокументировал повреждения двух домов.

Так, в доме на ул. Западной, 8 СММ видела отверстие в крыши, выбитое окно, трещины на внутренних стенах основной комнаты дома, практически разрушенный забор.

Жительница дома сообщила, что она находилась дома, когда утром 10 июля услышала взрывы. По ее словам, никто не пострадал.

В доме на ул. Западной, 6 патруль миссии также видел выбитые окна, отверстия стене и в крыше. Ориентировочно в 4 м к юго-западу от этого дома члены патруля Миссии видели 3 частично выбитых окна с северо-восточной стороны одноэтажного каменного здания.

Двое жителей дома сообщили наблюдателям, что они были дома, когда утром 10 июля услышали взрывы. По их словам, никто не пострадал.

«На электрической подстанции на улице Дюканова в н. п. Ирмино (неподконтрольный правительству, 54 км к западу от Луганска) беспилотный летательный аппарат (БПЛА) СММ малого радиуса действия обнаружил свежее место огневого поражения (отверстие) в западо-северо-западном скате крыше двухэтажного центрального здания пункта управления станции. Наблюдатели видели соответствующее отверстие в бетонном полу на втором этаже внутри здания», - говорится в отчете.

Кроме этого, команда миссии зафиксировала 4 выбитых окна, при этом защитные решетки на одном из них были деформированы наружу. В другом двухэтажном здании электрической подстанции СММ зафиксировала осколочные повреждения на западной кирпичной стене и останки снаряда на земле между двумя зданиями.

По оценке СММ, повреждения образовались предположительно в результате попадания артиллерийского снаряда, выпущенного с неустановленного направления.

В неподконтрольном правительству Золотом-5 (Михайловке) наблюдатели задокументировали вызванные обстрелом повреждения Дома культуры и функционирующей школы.

«БПЛА СММ малого радиуса действия обнаружил отверстие в западном скате крыши трехэтажного здания Дома культуры. Определить тип примененного вооружения и направление огня не представлялось возможным», - говорится в отчете.

В здании функционирующей школы на улице Мира патруль СММ зафиксировали отверстия и выбитые стекла.

ТЕМЫ

Места
еленовка Ирмино Михайловка Золотое-5
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
08:57
ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы
23:43
Первая беседа Зеленского с Путиным на фоне эскалации и гибели гражданских. Главное за неделю
14:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском
12:18
Пенсионерка погибла от разрыва мины в неподконтрольном Гольмовском
21:20
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
22:31
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:24
ОБСЕ видела разбитые крыши и многочисленные воронки от снарядов на неподконтрольной территории
23:15
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:49
Боевики разместили ракетный комплекс в жилом районе Кадиевки
11:44
Пушилин заявил, что порядка 3 тысячи дончан получили паспорта РФ
11:10
Глава «ДНР» не видит противоречий между Минскими соглашениями и интеграцией с Россией
11:04
Жители оккупированного села под Мариуполем протестовали из-за регулярных обстрелов
09:16
В «ДНР» заявили о гибели жительницы Горловки в результате обстрела
09:15
Красный Крест отправил на неподконтрольный Донбасс 162 тонны гуманитарной помощи
08:50
В Луганске рассказали о мощном взрыве
все новости
08:57
Порошенко допустил освобождение Россией украинских моряков на этой неделе
08:57
ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы
08:16
Бессмертный рассказал, чего ждет от возвращения в Минские переговоры
08:00
Место голосования изменили почти 220 тысяч избирателей
23:43
Первая беседа Зеленского с Путиным на фоне эскалации и гибели гражданских. Главное за неделю
18:01
В штабе рассказали об обстреле Марьинки
16:59
В Оппоблоке рассказали об отношении к легализации марихуаны и однополых браков
16:01
В Мариуполе водитель застрелил оппонента во время ссоры на дороге
14:50
Гройсман исключил прекращение жд-сообщения с РФ
14:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском
12:18
Пенсионерка погибла от разрыва мины в неподконтрольном Гольмовском
10:53
В Киеве пикетировали здание СБУ, требуя арестовать Медведчука
09:55
В ОБСЕ осудили нападение на здание телеканала «112 Украина»
09:18
Место для голосования сменили почти 200 тысяч человек
21:20
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
все новости
ВИДЕО
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
13 июля, 21:20
Обстрел под Гранитным: Замкомандующего ООС рассказал подробности
11 июля, 17:10
Глава ДонОГА рассказал, как его пытались склонить к сотрудничеству перед выборами
11 июля, 16:13
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция