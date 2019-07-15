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Порошенко допустил освобождение Россией украинских моряков на этой неделе

15 июля 2019, 08:57

Порошенко допустил освобождение Россией украинских моряков на этой неделе

Россия, с высокой вероятностью, передаст Украине пленных украинских моряков до ближайшего воскресенья, 21 июля, заявил пятый президент Украины Петр Порошенко в эфире телеканала ICTV.

Он напомнил, что Международный трибунал ООН по морскому праву в мае обязал Россию освободить моряков и вернуть Украине корабли, задержанные в районе Керченского пролива. По словам Порошенко, президент России Владимир Путин понимает, какими будут последствия отказа выполнить это решение.

«Путин четко понимает последствия для России, поскольку существуют сегодня абсолютно четкие механизмы — и об ограничении судоходства для российских судов, и об ответственности за невыполнение решения арбитража ООН. Поэтому 90%, что до 21 июля наши ребята должны быть дома», — подчеркнул Порошенко.

24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2019 года. Москва отказалась выполнять решение.

25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.

Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.

Все 24 украинских моряка заявили российскому следствию, что являются военнопленными. Они продолжают находиться под стражей в СИЗО Москвы.

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