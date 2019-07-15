Денисова и Москалькова проведут встречу в понедельник в Киеве

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российская омбудсвумен Татьяна Москалькова проведут встречу в Киеве в понедельник. Об этом Денисова сообщила в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».



По ее словам, встреча состоится в полдень.



Вместе с тем Денисова не конкретизировала, какие темы будут обсуждаться на встрече с Москальковой.



По данным издания, после встречи будет совместное заявление двух омбудсменов для прессы.



Москалькова заявила, что намерена обсудить с Денисовой вопросы защиты прав граждан, содержащихся в местах лишения свободы в России и Украине.



«Запланирована встреча с Денисовой, будем обсуждать гуманитарную тему защиты прав граждан, которые находятся на территории Украины и России в местах лишения свободы», - сказала Москалькова.



Так, она намерена рассказать Денисовой о самочувствии украинских военных моряков, содержащихся в СИЗО «Лефортово».



«Надеюсь, будут механизмы, которые послужат скорейшему возвращению домой людей, которые находятся под стражей вдали от семьи. Но вопросы обмена не в моей компетенции», - сказала Москалькова, отвечая на вопрос, будут ли подниматься вопросы обмена заключенных.



Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прибыла в Киев для присутствия на судебном заседании арестованного главного редактора «РИА Новости – Украина» Кирилла Вышинского.



В Подольском районном суде Киева в понедельник состоится заседание по делу Вышинского, подозреваемого в госизмене. По словам пресс-секретаря генпрокурора Украины Ларисы Сарган, заседание начнется в 16:15 понедельника.