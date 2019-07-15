Штаб ООС: Боевики заставили жителя Донецка идти по минному полю

На Донбассе боевики незаконных вооруженных формирований заставили мирного жителя идти по заминированной местности, заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«13 июля вечером гражданин Украины, житель города Донецка 1949 года после запугивания российскими оккупантами и, выполняя их указания, был отправлен по минированной ими же местности в сторону позиций украинских защитников с целью выявления системы огневых позиций на наших опорных пунктах», — говорится в сообщении.



Отмечается, что мужчина не пострадал и был допущен к позициям украинских военных.



В штабе ООС расценили происшествие как очередное доказательство того, что боевики не придерживаются правил войны и норм международного гуманитарного права.