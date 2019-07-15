ФСБ просит продлить арест украинских моряков

Следственное управление ФСБ России обратилось в суд с ходатайством о продлении на три месяца срока ареста 24 украинских моряков, задержанных в районе Керченского пролива. Об этом сообщила пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко, передает ТАСС.



Отмечается, что поданы ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Андрея Артеменко, Андрея Эйдера, Василия Сороки до 26 октября 2019 года, в отношении остальных обвиняемых — до 24 октября 2019 года.



Ходатайства будут рассмотрены 17 июля.



Подчеркивается, что в настоящее время расследование уголовного дела завершено, обвиняемые и защита приступили к ознакомлению с материалами дела.

24 мая трибунал ООН обязал Россию освободить 24-х украинских моряков, захваченных в районе Керченского пролива в ноябре 2019 года. Москва отказалась выполнять решение.



25 ноября российские пограничники захватили в районе Керченского пролива украинский буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь», направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, а также экипажи судов. Моряки были арестованы и доставлены в СИЗО Москвы.



Власти РФ заявили, что украинские корабли якобы нарушили территориальные воды России и вошли в закрытую акваторию. Кроме того, Украина якобы не подала заявку на прохождение Керченского пролива. Украинская сторона обвинения опровергает и, в свою очередь, обвиняет Россию в открытой агрессии.



Все 24 украинских моряка заявили российскому следствию, что являются военнопленными. Они продолжают находиться под стражей в СИЗО Москвы.