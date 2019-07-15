Денисова и Москалькова обсуждают перспективы освобождения задержанных украинцев и россиян

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российская омбудсвумен Татьяна Москалькова начали встречу в Киеве, в ходе которой будут обсуждать вопросы освобождения удерживаемых в России граждан Украины и содержащихся в Украине российских граждан. Об этом Денисова сообщила в Facebook.



«Мы обсудим вопрос освобождения граждан Украины, которые содержатся на территории РФ и оккупированного Крыма, а также содержащихся граждан РФ в Украине», — отметила она.



Также, по ее словам, будет рассмотрена возможность решения гуманитарных вопросов обеспечения отдельных граждан, находящихся в местах несвободы, медицинской или другой помощью.



Сегодня Москалькова прибыла в Киев для присутствия на судебном заседании арестованного руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. В комментарии «Интерфаксу» она отметила, что намерена рассказать Денисовой о самочувствии украинских военных моряков, содержащихся в московском СИЗО «Лефортово».