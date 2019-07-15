Суд отложил рассмотрение апелляций на приговор по делу о госизмене Януковича

Киевский апелляционный суд отложил рассмотрение апелляций на приговор Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича на 13 сентября. Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» сообщил представитель обвинения, прокурор Руслан Кравченко.



«Суд отложил рассмотрение дела на 13, 23 и 30 сентября, согласно графику», - сказал Кравченко.



По его словам, заседание в понедельник как таковое не состоялось.



Кравченко добавил, что столь длительный перерыв в рассмотрении апелляции связан с техническими причинами. В частности, еще не назначен запасной судья, а также у судей период отпусков.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал невиновным Януковича по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.



25 февраля истек срок подачи апелляций на приговор Януковичу по делу о госизмене. При этом 22 февраля адвокат Александр Байдик обратился в суд с заявлениями об исправлении описок в приговоре. В Оболонском суде тогда указали, что вопрос об исправлении возможных опечаток будет решен после рассмотрения апелляций, что суд посчитал более приоритетным.



1 марта Оболонский суд направил в апелляционный суд все поступившие от адвокатов 6 апелляций на приговор Януковичу.



6 марта апелляционный суд вернул приговор по делу о госизмене Януковича с апелляционными жалобами его адвокатов в Оболонский суд для рассмотрения заявлений об исправлении описок и о разъяснении приговора.



20 марта Оболонский райсуд отказал защите экс-президента Украины в удовлетворении заявлений по разъяснению приговора по делу о государственной измене на основании того, что приговор «изложен четкими и понятными словами и предложениями».



2 апреля этот же суд направил материалы дела в Киевский апелляционный суд для рассмотрения апелляций стороны защиты.



13 июня в Генпрокуратуре сообщили, что коллегия судей Апелляционного суда Киева назначит запасного судью по рассмотрению апелляции на приговор Януковичу по делу о госизмене. Тогда же суд определил даты следующих судебных заседаний – 15 и 22 июля.