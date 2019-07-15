Мэр Покровска утверждает, что ДонОГА затягивала выдачу денег

Мэр Покровска и кандидат в народные депутаты Руслан Требушкин утверждает, что в Донецкой областной государственной администрации неоднократно затягивали выделение средств на инфраструктурные проекты в городе. Об этом он заявил корреспонденту «Новостей Донбасса» во время форума «Оппозиционного блока» в Святогорске 14 июля.



По словам Требушкина, такая ситуация началась в период, когда председателем ДонОГА Был Павел Жебривский, а одним из его заместителей — Евгений Вилинский.



«Прекрасные отношения были с Жебривским. Павел Иванович деньги дает, Вилинский забирает», — заявил мэр Покровска.



На уточняющий вопрос он ответил, что речь не идет о вымогательстве со стороны Вилинского. По словам Требушкина, Вилинский затягивал рассмотрение проектов, чтобы Жебривский его «поднимал на коллегии [ДонОГА] и воспитывал, прилюдно унижал за то, что я не способен, мои проектировщики не способны».



В качестве примеров таких проектов мэр Покровска назвал реконструкцию школы № 9, ремонт улицы Шмидта и вознаграждение за занятое второе место в конкурсе по украинизации городской среды. По словам Требушкина, из обещанных в 2017 году 20 миллионов гривен, первые 10 миллионов Покровску за украинизацию были выделены только в этом году.



В свою очередь, бывший зампредседателя ДонОГА Евгений Вилинский сказал «Новостям Донбасса», что никаких задержек в финансировании не было.



«Как он это себе представляет, что я сижу на большом мешке с деньгами, и кому хочу даю, а кому не хочу — не даю? Если бы это еще говорил человек, который не понимает, как "ходят" бюджетные средства... Хотя, может он еще и не понимает», — подчеркнул Вилинский.



Он добавил: «Возможно, городской совет ненадлежащим образом готовил документы, или еще что. Иногда у распорядителя блокировали счета. Но это техническая процедура».



По словам Вилинского, если распоряжение о выделении средств подписано председателем ОГА, то финансирование не могло быть заблокировано.



Также он утверждает, что Требушкин пытался получить средства с помощью «убыточных водоканала и теплокоммунэнерго, чтобы через них оплатить какие-то шоу».