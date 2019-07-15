СБУ обнаружила схему финансирования с подконтрольной территории «МЧС ДНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины установили, что несколько украинских граждан по согласованию с представителями группировок «ДНР» и «ЛНР» зарегистрировали на временно неподконтрольных территориях коммерческие структуры для предоставления услуг «национализированным» предприятиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Содействие предоставлялось, в том числе военизированному формированию "МЧС ДНР", в частности осуществлялся ремонт, техническое обслуживание машин и монтаж оборудования. При этом, зарегистрированные частные предприятия систематически платили "налоги" в псевдобюджеты террористических организаций», - говорится в сообщении.



Отмечается, что организатор схемы, который постоянно проживал на временно неподконтрольных территориях, был задержан, когда прибыл на подконтрольную украинской власти территорию.



Указанному злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или организации), и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия.