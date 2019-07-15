Часть Донецкой области останется без воды на время ремонта

Ряд объектов коммунального предприятия «Вода Донбасса» будут обесточены на время проведения ремонта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



Так, 16 июля буду отключены Донецкая и Карловская фильтровальные станции.



В результате этого будет сокращено водоснабжение Авдеевки, Верхнеторецкого, Васильевки, части Донецка, а также прекращена подача воды на Покровск, Новогродовку, Мирноград, Доброполье и Селидово.



В компании указывают, что водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии и заполнения водой сооружений и магистральных водоводов.