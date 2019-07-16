В России заявили, что загранпаспорта для жителей Донбасса не содержат данных о месте жительства

Российские паспорта не содержат сведений о месте проживания и прежних иностранных гражданствах. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел России в ответе на запрос «РИА Новости» намерении ряда западных стран не признавать российские паспорта жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



«Состав сведений, вносимых в заграничные паспорта, не включает в себя сведения о ранее имевшемся иностранном гражданстве либо о месте проживания гражданина за пределами территории Российской Федерации. Также данная информация не вносится во внутренние паспорта граждан Российской Федерации», — говорится в ответе МВД РФ.



Там также подчеркнули, что жители Донбасса, получившие гражданство России, смогут получить российские загранпаспорта в любом регионе вне зависимости от регистрации.



Ранее сообщалось, что место регистрации во внутренних российских паспортах для жителей Донбасса остается пустым. По законам России, получить регистрацию надо в течение недели, однако луганчане рассказали, что им пообещали сделать исключение.

В начале июля правительство Канады пообещало принять меры, чтобы жители Донбасса не смогли использовать российские паспорта для въезда в страну.



Также непризнание таких паспортов допускают США и ЕС.