Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Верховный суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы

16 июля 2019, 10:18

Верховный суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы

Верховный суд восстановил бывшего заместителя генерального прокурора времен Виктора Януковича Рената Кузьмина - кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Раду. Об этом на своей странице в Facebook написал Кузьмин, приложив скан-копию соответствующего постановления суда от 15 июля.

Постановление Верховного суда подтверждает законность отмены Шестым апелляционным административным судом снятия с регистрации Кузьмина кандидатом в народные депутаты по спискам «Оппозиционной платформы - За жизнь».

«Отменить решение Шестого апелляционного административного суда от 11 июля 2019 года в части удовлетворения искового требования о признании противоправным действий ЦИК во время принятия постановления от 5 июля 2019 года №1496 "Об отмене регистрации кандидата в народные депутаты Украины Кузьмина"… Постановить новое решение об отказе в удовлетворении иска в этой части. В остальном решение Шестого апелляционного административного суда от 11 июля 2019 года оставить без изменений», - говорится в постановлении.

Также Верховный суд обязал взыскать с Центральной избирательной комиссии судебный сбор в размере 4034 гривни 10 копеек. 

5 июля ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты. В Центризбиркоме отметили, что решение было принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, которая, показала, что Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.

ТЕМЫ

Люди
ренат кузьмин
События
Парламентские выборы 2019
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:24
ОБСЕ видела движение поездов и авто между неподконтрольным Донбассом и РФ
09:54
В России заявили, что загранпаспорта для жителей Донбасса не содержат данных о месте жительства
09:10
В результате обстрелов жители Горловки и Докучаевска получили ранения
22:43
Часть Донецкой области останется без воды на время ремонта
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
08:57
ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы
23:43
Первая беседа Зеленского с Путиным на фоне эскалации и гибели гражданских. Главное за неделю
14:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском
12:18
Пенсионерка погибла от разрыва мины в неподконтрольном Гольмовском
21:20
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
22:31
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:24
ОБСЕ видела разбитые крыши и многочисленные воронки от снарядов на неподконтрольной территории
23:15
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
12:49
Боевики разместили ракетный комплекс в жилом районе Кадиевки
11:44
Пушилин заявил, что порядка 3 тысячи дончан получили паспорта РФ
все новости
12:21
С более 400 объектов недвижимости Коломойского сняли арест
12:20
Обмен пленными в течение месяца. У Зеленского назвали планы по итогам встречи в «нормандском формате»
11:34
У Зеленского заверили, что не отказываются от расширения формата переговоров по Донбассу
11:24
ОБСЕ видела движение поездов и авто между неподконтрольным Донбассом и РФ
10:38
У Зеленского хотят созвать внеочередное заседание Рады на четверг
10:18
Верховный суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы
09:54
В России заявили, что загранпаспорта для жителей Донбасса не содержат данных о месте жительства
09:52
Нидерланды дадут 5 млн долларов для укрепления безопасности на Донбассе
09:28
У Зеленского допускают досрочные местные выборы
09:14
Представительница РФ оценила возможность обмена Вышинского на украинских моряков
09:10
В результате обстрелов жители Горловки и Докучаевска получили ранения
08:30
В Украине вступил в силу закон о языке
08:12
Один украинский военный погиб, еще трое были ранены за минувшие сутки на Донбассе
22:59
Зеленский решил заменить 12 послов Украины
22:43
Часть Донецкой области останется без воды на время ремонта
все новости
ВИДЕО
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
13 июля, 21:20
Обстрел под Гранитным: Замкомандующего ООС рассказал подробности
11 июля, 17:10
Глава ДонОГА рассказал, как его пытались склонить к сотрудничеству перед выборами
11 июля, 16:13
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция