Верховный суд восстановил Кузьмина в качестве кандидата в нардепы

Верховный суд восстановил бывшего заместителя генерального прокурора времен Виктора Януковича Рената Кузьмина - кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Раду. Об этом на своей странице в Facebook написал Кузьмин, приложив скан-копию соответствующего постановления суда от 15 июля.



Постановление Верховного суда подтверждает законность отмены Шестым апелляционным административным судом снятия с регистрации Кузьмина кандидатом в народные депутаты по спискам «Оппозиционной платформы - За жизнь».



«Отменить решение Шестого апелляционного административного суда от 11 июля 2019 года в части удовлетворения искового требования о признании противоправным действий ЦИК во время принятия постановления от 5 июля 2019 года №1496 "Об отмене регистрации кандидата в народные депутаты Украины Кузьмина"… Постановить новое решение об отказе в удовлетворении иска в этой части. В остальном решение Шестого апелляционного административного суда от 11 июля 2019 года оставить без изменений», - говорится в постановлении.



Также Верховный суд обязал взыскать с Центральной избирательной комиссии судебный сбор в размере 4034 гривни 10 копеек.

5 июля ЦИК отменила регистрацию Кузьмина кандидатом в депутаты. В Центризбиркоме отметили, что решение было принято в связи с поступлением в комиссию информации от СБУ, которая, показала, что Кузьмин не придерживался законодательного требования о проживании на территории Украины в течение последних пяти лет.