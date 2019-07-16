У Зеленского хотят созвать внеочередное заседание Рады на четверг

В Офисе президента Владимира Зеленского планируют созвать внеочередное заседание Верховной Рады текущего созыва на четверг, 18 июля. Об этом заявил замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка.



«Мы планируем уже на четверг созвать внеочередную сессию парламента. Мы будем требовать от парламента принять законодательство, которое позволит работать эффективно Высшему антикоррупционному суду, мы будем требовать от парламента принят закон о незаконном обогащении», — сказал он во время выступления на форуме «Установление справедливости — порядок дневной для будущего парламента» в Киеве.



По его словам, также будет озвучено еще несколько инициатив, которые команда Зеленского будет требовать принять еще этим составом парламента. «Очевидно, что у людей в головах уже выборы, но они должны выполнить свой долг до конца — перед страной, не перед нами», — подчеркнул Рябошапка.

Последнее заседание Верховной Рады восьмого созыва было проведено в пятницу, 12 июля.