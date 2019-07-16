С более 400 объектов недвижимости Коломойского сняли арест

Печерский районный суд города Киева снял арест на 415 объектов недвижимости компании «Приватофис», которые были арестованы в 2017 году после национализации ПриватБанка. Имущество Коломойского было под арестом два года. Об этом свидетельствует решение суда в Едином государственном реестре судебных решений, передает «Громадське».



Суд постановил, что ГПУ не предоставила доказательств соразмерности наказания к причиненных убытков и вообще решил, что к компании ООО «Приватофис» не может быть применена конфискация.



В июле 2017 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил о наложении аресты на более 700 объектов недвижимости ООО «Приватофис».

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск олигарха Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.



Позже Окружной административный суд Киева принял еще одно решение в пользу Коломойского, отменив решение Нацбанка по определению перечня связанных с банком лиц.