Кабмин назначит уполномоченного по языковой политике

Кабинет министров назначит уполномоченного по языковой политике и создаст Нацкомиссию стандартов государственного языка. Об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.



«В ближайшее время еще действующий Кабинет министров внесет на свой рассмотрение вопроса о назначении уполномоченного по вопросам языковой политики и создание Национальной комиссии стандартов государственного языка», - говорится в сообщении.



Согласно закону «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», Нацкомиссия будет утверждать требования к уровням владения государственным языком для получения гражданства Украины, проводить соответствующие испытания и по их результатам выдавать сертификаты.



Уполномоченный будет рассматривать жалобы и сможет штрафовать субъекты хозяйствования за нарушение требований закона относительно применения государственного языка в сфере обслуживания потребителей.