Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Денисова и Москалькова попросят президентов Украины России о помиловании ряда осужденных

16 июля 2019, 16:45

Денисова и Москалькова попросят президентов Украины России о помиловании ряда осужденных

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что намерена вместе с российской коллегой Татьяной Москальковой просить президентов Украины и РФ о помиловании ряда осужденных.

«Мы обсудили, что обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению некоторых кейсов — некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании и какие-то другие методы, чтобы они были освобождены», — сказала Денисова на совместной пресс-конференции с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, передает «Интерфакс-Украина».

Также они обменялись списками украинцев и россиян, находящихся в СИЗО и тюрьмах двух стран.

Денисова отметила, что передала российской коллеге список, состоящий из 150 дел. «Это граждане Украины, которые содержатся на территории Российской Федерации и в Крыму, в том числе 24 моряка», — отметила украинская омбудсвумен.

По ее словам, в ходе прошедших за два дня переговоров в Киеве и Москве уполномоченным по правам человека удалось расширить список тех заключенных, по которым будет проводиться работа для оказания им независимой медицинской помощи или проведения экспертизы.

Она уточнила, что теперь, кроме украинца Павла Гриба, речь идет также о независимых медиках для крымско-татарского активиста Эдема Бекирова, который, по ее словам, находится в тяжелом состоянии в СИЗО Симферополя, а также о заключенном Владимире Балухе, по которому «тоже есть некоторые сомнения в его состоянии здоровья, в его благоприятном нахождении в колонии в Тверской области».

Москалькова заявила, что встреча с Денисовой «очень важная, она определяет вектор взаимодействия и помощи гражданам, дает возможность надеяться многим семьям, что разрешатся судьбы людей, они смогут вернуться домой, им будет оказана помощь в местах лишения свободы».

«Мы наметили дорожную карту этого взаимодействия», — добавила она.

ТЕМЫ

Люди
Татьяна Москалькова Павел Гриб Людмила Денисова Владимир Балух украинские моряки
Прочее
обмен пленными
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:03
На неподконтрольную Донетчину завезли запчасти для оборудования сети Vodafone
15:43
В Донецке затопило торговый центр и подземную парковку
11:24
ОБСЕ видела движение поездов и авто между неподконтрольным Донбассом и РФ
09:54
В России заявили, что загранпаспорта для жителей Донбасса не содержат данных о месте жительства
09:10
В результате обстрелов жители Горловки и Докучаевска получили ранения
22:43
Часть Донецкой области останется без воды на время ремонта
22:33
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
08:57
ОБСЕ видела повреждения домов, подстанции, Дома культуры и функционирующей школы
23:43
Первая беседа Зеленского с Путиным на фоне эскалации и гибели гражданских. Главное за неделю
14:03
Беспилотник ОБСЕ обстреляли под Луганском
12:18
Пенсионерка погибла от разрыва мины в неподконтрольном Гольмовском
21:20
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
22:31
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:24
ОБСЕ видела разбитые крыши и многочисленные воронки от снарядов на неподконтрольной территории
23:15
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
все новости
17:27
Суд выпустил одного из обвиняемых экс-беркутовцев под домашний арест
17:25
Конституционный суд признал языковую статью закона «Об образовании»
17:00
В СБУ пока не зафиксировали случаев вмешательства РФ в украинский выборный процесс
16:45
Денисова и Москалькова попросят президентов Украины России о помиловании ряда осужденных
16:11
Конституционный суд признал законной декоммунизацию
16:03
На неподконтрольную Донетчину завезли запчасти для оборудования сети Vodafone
15:43
В Донецке затопило торговый центр и подземную парковку
15:17
Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпиаде
14:50
Кабмин назначит уполномоченного по языковой политике
14:45
Украина официально не приглашала США и Великобританию на переговоры по Донбассу
14:25
Совбез ООН сегодня рассмотрит украинский закон о языке
13:27
Австрия дала окончательное согласие на экстрадицию Фирташа в США
13:22
Вопрос миротворцев на Донбассе не обсуждался на встрече советников лидеров «нормандской четверки»
12:55
Суд Амстердама отложил решение по «скифскому золоту». Нужна дополнительная информация
12:54
Ремонт моста у Станицы Луганской: Сурков обязался повлиять на «ЛНР»
все новости
ВИДЕО
В Донецке затопило торговый центр и подземную парковку
16 июля, 15:43
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
13 июля, 21:20
Обстрел под Гранитным: Замкомандующего ООС рассказал подробности
11 июля, 17:10
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция