Конституционный суд признал языковую статью закона «Об образовании»

Конституционный суд Украины признал соответствующей Конституции норму закона «Об образовании», которая регламентирует использование государственного языка в школах для представителей национальных меньшинств. Об этом сообщила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, сославшись на «надежные источники».



«Языковая статья закона Украины Об образовании признана конституционной! Надежные источники, которым можно доверять», — написала она в Facebook.



Суд рассматривал представление 48 народных депутатов относительно конституционности данного закона. По мнению парламентариев, норма закона нарушает права нацменьшинств на обучение на родном языке. В последствии этот закон стал причиной споров между Украиной и Венгрией. Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявлял, что Украина должна отложить введение закона «Об образовании» до 2023 года.

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