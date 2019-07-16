Суд выпустил одного из обвиняемых экс-беркутовцев под домашний арест

Святошинский райсуд Киева при рассмотрении уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения «Беркут», подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014, выпустил одного из обвиняемых под круглосуточный домашний арест. Об этом сообщает УНН.



Суд изменил меру пресечения экс-беркутовцу Сергею Тамтуре в виде содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета сроком на 60 суток есть до 16 сентября.



Также, другим четверым обвиняемым суд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 60 суток.



В рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-Беркуту.



Из 22 экс-бойцов «Беркута» в розыске находится 18 человек, остальные - под стражей. Начальник департамента защиты национальной деятельности СБУ Дублик доложил, что некоторые из бывших бойцов «Беркута» находятся на территории Беларуси и Польши.