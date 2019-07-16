Франция призвала в Совбезе ООН к прогрессу в ситуации на Донбассе

Постоянный представитель Франции при ООН Николя де Ривьер призвал к осуществлению усилий для достижения мира на Донбассе. Об этом передаёт «Интерфакс-Украина».



«На основании недавних позитивных событий сейчас необходимо создать динамику, направленную на укрепление доверия и необходимую для урегулирования конфликта», — сказал де Ривьер в ходе заседания Совбеза ООН 16 июля, указывая на возобновление контактов Трехсторонней контактной группы и разведение войск в районе Станицы Луганской.



Дипломат поприветствовал первый телефонный разговор между президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.



Также он призвал «всех сохранять бдительность», поскольку, по его словам, достижения пока слишком хрупки, однако они дают возможность для создания конструктивного тренда и перезапуска процесса.



Кроме этого, французский постпред при ООН и американский дипломат Родни Хантер осудили решение России упростить выдачу паспортов для жителей Донбасса. По словам Николя де Ривьера, этот шаг идет вразрез с духом Минских соглашений.



«Я хочу еще раз повторить, что Франция осуждает решение упростить выдачу паспортов РФ украинским гражданам, проживающим на определенных территориях — в районе Донецка и Луганска», — заявил де Ривьер.



В преддверии пятилетия со дня трагедии рейса MH17, сбитого в небе над Донбассом, Франция и США вновь выразили соболезнования семьям погибших и заявили о необходимости привести к ответственности виновных в крушении самолета.



Кроме того, Франция и США в Совбезе ООН призвали к освобождению 24 украинских моряков, взятых Россией под стражу в ноябре прошлого года в Керченском проливе.