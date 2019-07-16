Зеленский провел телефонный разговор с Меркель. Говорили о Донбассе

Президент Владимир Зеленский обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель вопросы урегулирования конфликта на Донбассе. Разговор состоялся 16 июля, сообщает пресс-служба Офиса президента.



«Были положительно отмечены результаты недавней встречи дипломатических советников в Нормандском формате в Париже, которая должна дать толчок работе Трехсторонней контактной группы», — говорится в сообщении.



Они также отметили необходимость достижения в ближайшее время прогресса в освобождении украинских заложников и политических заключенных, а также в завершении процесса разведения сил и средств в Станице Луганской.



Зеленский и Меркель также обсудили обеспечения транзита российского газа по территории Украины и реализацию инвестиционных проектов.