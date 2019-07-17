В ООН призвали РФ отпустить украинских моряков и не разжигать конфликт на Донбассе

Бельгия, Франция, Германия, Польша, Великобритания и Эстония потребовали от России отпустить захваченных украинских моряков и прекратить разжигать конфликт на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении шести стран-участниц ООН по итогу Совета безопасности ООН 16 июля, которое инициировала РФ из-за языкового закона в Украине.



В заявлении члены ООН указали на поддержку независимости и суверенитета Украины, а также осудили аннексию Крыма.



Страны также призвали РФ освободить 24 украинских моряка, захваченных в Керченском проливе, вернуть Украине корабли, не препятствовать прохождению судов в порты Азовского моря, выполнять Минские соглашения и не провоцировать конфликт на Донбассе.