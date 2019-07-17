СБУ установила 150 лиц, причастных к транспортировке «Бука» из РФ в Украину

В СБУ заявили, что следователи установили более 150 человек, причастных к транспортировке самоходной установки «Бук», из которой сбили пассажирский самолет рейса МН17. Об этом сообщает пресс-центр СБУ в день пятой годовщины крушения «Боинга».



Спецслужба передала международной следственной группе доказательства, собранные за последние 5 лет.



В настоящее время следствием установлено:



• точное время и маршрут, по которому самоходная огневая установка зенитно-ракетного комплекса «Бук» была незаконно перемещена из РФ в Украину;



• время запуска ЗРК по пассажирскому самолету и место старта ракеты;



• время и маршрут, по которому ЗРК был вывезен в РФ;



• более 150 человек, причастных к транспортировке «Бука» из РФ на неподконтрольную Украине часть Донбасса.

19 июня Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых в катастрофе МН17. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они объявлены в международный розыск.



«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам – Куала-Лумпур», был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В мае власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.



Этому предшествовал отчет Международной следственной группы. Следователи пришли к выводу, что комплекс «Бук», из которого сбили малайзийский «Боинг» в Донецкой области, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском городе Курск.





