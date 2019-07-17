В РФ назвали число украинцев, которые могут получить российское гражданство

В России проживает 400 тысяч украинцев, которые являются потенциальными соискателями российского гражданства. Об этом заявила начальница главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова в интервью российской «Парламентской газете».



«Сейчас в России проживает порядка 80 тысяч граждан Украины, имеющих статус беженца либо получивших временное убежище в России. Еще 150 тысяч переселенцев из этой страны имеют разрешение на временное проживание и 170 тысяч — вид на жительство. Все они являются потенциальными соискателями российского гражданства», — рассказала она.



Также Казакова напомнила об указе президента РФ Владимира Путина, согласно которому жители отдельных районов Донецкаой и Луганской областей могут получить российское гражданство по упрощенной процедуре.



По ее словам, за прошедшее время от жителей Донбасса принято более 20 тысяч заявлений, а 4524 человека уже получили российские паспорта.