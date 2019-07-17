СБУ заблокировала незаконные пассажирские перевозки из неподконтрольной Луганщины

В Службе безопасности Украины заявили о блокировании механизма незаконных пассажирских перевозок между временно неподконтрольными районами Луганской области и подконтрольной украинской власти территорию. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



По данным правоохранителей, организовал незаконный бизнес житель Луганска, который имеет лицензию на осуществление международных пассажирских перевозок с бессрочным сроком действия, выданную в 2013 году.



«Позже злоумышленник зарегистрировался как субъект хозяйствования, получил разрешительные документы в так называемом "Министерстве транспорта "ЛНР". Для организации нелегальных перевозок, как указано, он привлек двух жителей Киева. Автобусы с пассажирами направлялись в РФ через временно неконтролируемый украинской властью участок государственной границы и въезжали в Украину через пункты пропуска», - говорится в сообщении.



Сотрудники СБУ, добавили в пресс-центре, также задокументировали факты предоставления задержанным транспортных средств для перевозки боевиков. А также платил «налоги и сборы» в бюджет псевдогосударственным образованиям, отметили в спецслужбе.



По результатам обысков изъята документация и другие вещественные доказательства, подтверждающие причастность злоумышленников к организации незаконных перевозок.



На данный момент трем соучастникам противоправной схемы объявлено о подозрениях в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины, наложен арест на транспортное средство, решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.



Продолжаются следственные действия.