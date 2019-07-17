В Минске договорились о ремонте моста в районе Станицы Луганской

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На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе 17 июля была достигнута договоренность о скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской Луганской области. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.



«Договорились, что в ближайшее время состоится одновременный, синхронный демонтаж фортификационных сооружений, который начнется по сносу сооружения НВФ ОРЛО на мосту, а также состоится деполитизация - будут убраны символы квазигруппировок», - говорится в сообщении.



Она добавила, что украинская сторона в кратчайшие сроки готова обеспечить свою часть ремонта моста.



Полномочный представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов также сообщил о достижении договоренности одновременно начать ремонт моста в Станице Луганской, передает ТАСС.



«Также сторонами принято обязательство, что мост будет использоваться исключительно в гражданских целях», - сказал он.



Также Олифер сообщила о «положительных сдвигах» в обеспечении устойчивого мобильной связи на всей территории Донбасса.