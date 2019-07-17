Денисова предложила освободить пленных моряков под ее личное обязательство

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова предложила освободить 24 украинских военнопленных моряка, захваченных в Керченском проливе, под ее личное обязательство, поскольку это предусмотрено законодательством России.



«В уголовно-процессуальном кодексе РФ предусмотрена возможность отпустить задержанных под личное обязательство или поручителя. Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, предложила свое такое обязательство об обеспечении участия наших военнопленных в предварительном досудебном рассмотрении, если таковое будет», — написала она в Facebook.



По ее словам, несмотря на решение российского суда, моряки находятся в боевом настроении и ждут возвращения домой.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил арест на три месяца всем 24 украинским морякам.



По итогам встречи уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовй с российской коллегой Татьяной Москальковой военнопленные моряки были включены в список для обмена. Также Денисова с Москальковой обменялись списками заключенных.