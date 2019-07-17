Зеленский рассказал о причинах звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Откровенно с президентом» рассказал о причинах своего звонка президенту РФ Владимиру Путину.



«Все, скажем так, партнеры Украины против даже того, чтобы я позвонил Путину. Я решил позвонить Путину, потому что это вопрос, прежде всего, Украины, вопрос наших граждан. Поэтому мы должны благодарить наших западных партнеров, благодарить всех за поддержку, но должны иметь также свое мнение», - сказал он.



Президент Украины отметил, его «все пугали этим разговором» с Путиным.



«Но говорил я о наших людях. И чего пугаться и бояться, если правда на твоей стороне?» - подчеркнул он.



«Все говорят, не дай бог, если будут прямые переговоры с Россией, то снимутся санкции. Я, честно говоря, этой модели не понимаю. Я был уверен, что санкции вводятся не из-за моего разговора с президентом Российской Федерации, а санкции вводятся из-за того, что у нас забрали Крым и поддерживают временно оккупированные территории», - сказал он.



Зеленский также считает, что если кто-то хочет остановить войну, то обязательно ее остановит.