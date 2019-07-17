В ТКГ договорились о подготовке к обмену пленными

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе 17 июля была достигнута договоренность в кратчайшие сроки провести подготовку ко взаимному освобождению «подтвержденных лиц», удерживаемых группировками «ДНР» и «ЛНР» и в украинских тюрьмах. Об этом сообщила пресс-секретарь Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook.



По ее информации, были достигнуты договоренности в кратчайшие сроки провести работу в двух параллельных направлениях: юридическая очистка и подготовка к взаимному освобождению подтвержденных лиц и дальнейшее подтверждение удерживаемых лиц.



«В гуманитарной подгруппе подтверждено местонахождение 69 наших граждан, которых мы стремимся освободить. В учреждениях украинской пенитенциарной системы находятся 208 человек, которых запрашивает противоположная сторона», - написала она.