Новые детали в годовщину МН17 и очередной режим «тишины». Главное за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 17 июля.

Политика



Трехсторонняя контактная группа на сегодняшнем заседании договорилась об объявлении режима «тишины» с полуночи 21 июля и скорейшем начале совместного демонтажа фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской.



В день пятой годовщины крушения рейса МН17 над Донбассом в международной следственной группе сообщили о появлении новых свидетелей в расследовании обстоятельств, при которых был сбит самолет.



В Кремле заявили, что не считают объективным международное расследование по МН17.



В СБУ заявили о задержании экс-боевика «ДНР», причастного к транспортировке зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого сбили MH17.



«Новая газета» выяснила, что обломки ракеты, из которой могли сбить МН17, следователям передали неизвестные лица из «ДНР», которые взамен попросили гонорар в размере нескольких десятков тысяч долларов.



Общество



СММ ОБСЕ зафиксировала приезд авто с логотипом «Либерально-демократической партии России» на неподконтрольную властям территорию Донбасса.



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