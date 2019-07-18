Германия ждет от России вклада в установление мира в Украине

Германия ждет от России конструктивного вклада в установление мира в Украине. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас накануне сегодняшней встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.



Помимо прочего, это подразумевает освобождение украинских моряков, отметил Маас.



«На востоке Украины мы слишком долго не наблюдали никакого движения. Теперь разведение сил под станицей Луганской дало положительный сигнал. Мы приветствуем тот факт, что в ответ на импульс, данный Украиной, стороны достигли такой договоренности. Этот успех свидетельствует о том, что прогресс на востоке Украины возможен», — подчеркнул глава МИД ФРГ.



Он добавил, что встреча политических консультантов в «нормандском формате» на прошлой неделе прошла «весьма продуктивно». По слвам Мааса, теперь следует, основываясь на этом, действовать дальше.



«Важно, что вскоре вновь состоятся прямые переговоры по разрешению конфликта. Страдания сотен тысяч мирных людей, которых коснулись последствия продолжающегося вооруженного конфликта, должны, наконец, прекратиться. Поэтому мы стремимся как можно скорее провести встречи в "нормандском формате" на политическом уровне», — заявил он.



Глава немецкого МИД добавил, что этот вопрос они согласуют с американскими и европейскими партнерами.

Президент Украины Владимир Зеленкий заявил, что встреча лидеров стран «нормандского формата» (Германия, Франция, Украина, Россия) возможна после следующей встречи их советников.