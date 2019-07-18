«Рейтинг» в финальном опросе определил проход в Раду пяти партий

Социологическая группа «Рейтинг» обнародовала результаты финального опроса перед внеочередными выборами в Верховную Раду, которые состоятся 21 июля. Исследование проходило 13-17 июля.



Лидером предвыборной гонки остается партия «Слуга народа». За нее готовы отдать голос 49,5% тех, кто пойдет на выборы и определился с симпатиями.



На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь», ее поддерживают 10,5% респондентов, на третьем — партия «Европейская Солидарность» — 7,7%. Кроме того, преодолевают 5% проходной барьер «Батькивщина» (6,9%) и партия «Голос» (5,9%).



Партию «Сила и честь» готовы поддержать 3,8%, «Оппозиционный блок» — 3,1%. Эти две политические силы могут преодолеть проходной барьер с учетом статистической погрешности в 2%.



Рейтинг других партий составляет менее 3%.



Почти 23% опрошенных заявили, что не собираются идти на выборы или не определились с выбором.



Опрос проводился среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования — не более 2%.