Подрядчика подозревают в хищении 35 млн грн на реконструкции площади в Дружковке

Скрин: Громадський Патруль Донеччини /YouTube

Полиция подозревает служебных лиц фирмы «Оквин-5» в присвоении 35 млн гривен, предназначенных для реконструкции площади Соборная в Дружковке Донецкой области. Об этом сообщает «Гражданский патруль».



В конце 2018 года следователи полиции Дружковки ходатайствовали в суде о предоставлении им списков работающих на ООО «Оквин-5» и сведений о выплате зарплаты работникам за период с января по сентябрь прошлого года. Дружковский городской суд отказал в удовлетворении этого ходатайства.



Ремонт площади заказал Департамент капитального строительства Донецкой облгосадминистрации. Проект реконструкции мэр города Валерий Гнатенко представил весной 2017 года.



По информации журналистов, расследование возможных экономических преступлений «Оквин-5» ведет офицер полиции Виктория Анискина, которая является сестрой жены мэра Дружковки Светланы Гнатенко.



Тендер на проведение ремонта за 33,65 млн гривен выиграло ООО «Оквин-5» из Константиновки. О надежности этой фирмы высказывались Гнатенко и тогдашний глава ДонОГА Павел Жебривский. Эта фирма получила государственных заказов на более 500 млн гривен.



При этом «Оквин-5» уже являлась фигурантом скандалов в Константиновке — подрядчик некачественно починил очистные и стал фигурантом уголовного производства по факту хищения 4 млн гривен на строительстве опорной школы.



Работы начались зимой 2017 года, однако до сих пор не завершены.