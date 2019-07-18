Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» в Донецке по нескольким специальностям

Подконтрольный группировке «ДНР» Донецкий национальный университет прошел российскую аккредитацию по ряду специальностей. Об этом говорится в приказе Российской федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.



Соответствующими российским стандартам были признаны магистерские программы по специальностям: математика и механика, химия, науки о земле, биологические науки, информатика и вычислительная техника, образование и педагогические науки.

В Виннице базируется Донецкий национальный университет имени Василия Стуса, который был вынужден покинуть Донецк после захвата города боевиками в 2014 году. Обучение в этом вузе соответствует украинским стандартам.



В октябре 2018 года три специальности подконтрольного «ДНР» Донецкого медицинского университета прошли аккредитацию в России. После этого российскую аккредитацию по ряду специальностей также получила Донбасская национальная академия строительства и архитектуры в Макеевке. В конце июня этого года РФ аккредитовала Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Туган-Барановского