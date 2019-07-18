У Путина рассказали о разных взглядах Москвы и Киева на обмен «всех на всех»

Киев и в Москва по-разному видят формулу обмена удерживаемыми лицами в формате «всех на всех», заявил пресс-екретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Действительно, в ходе телефонного разговора упоминалась идеальная формула "всех на всех" и говорилось, что в итоге именно к этой формуле и было бы желательно прийти. Но при этом делалась оговорка, что понимание слова "всех" у российской и украинской стороны разное в некоторых аспектах. Поэтому экспертам предстоит сблизить это понимание. И тогда реализация станет более возможной», — цитирует Пескова УНИАН.



Отвечая на вопрос, в чем выражаются эти отличия, он сказал: «В людях, кого считают всеми — в Киеве считают одних, в России считают других, и наоборот».



Песков отказался говорить о персоналиях из списка на обмен.