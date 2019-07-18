Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В команде Зеленского готовят законопроект об ответственности за сотрудничество с «Л-ДНР»

18 июля 2019, 16:19

В команде Зеленского готовят законопроект об ответственности за сотрудничество с «Л-ДНР»

Команда президента планирует после выборов подать на рассмотрение нового созыва Рады законопроект об ответственности за сотрудничество с боевиками «ЛДНР» или российской властью в Крыму. Об этом в интервью theБабель рассказал советник команды президента по политическим вопросам Никита Потураев.

По его словам, законопроект «О сотрудничестве с оккупационными администрациями на территориях Донецкой, Луганской области и в автономной республике Крым» будет предусматривать разные наказания, в зависимости от того, как именно человек сотрудничал с властью оккупированного Крыма или боевиками на Донбассе.

«От нас ждут на всех оккупированных территориях четких сигналов как от государства, какая мера ответственности ожидает людей на этих территориях. Ведь те, кто прямо работали в оккупационной администрации, те, кто сотрудничали с этими администрациями сознательно или вынужденно, и люди, которые просто живут на этих территориях и ни в чем не виноваты, должны понимать четко, что их ждет здесь», — пояснил он.

По словам Потураева, власть уже получает «сигналы» от людей с оккупированных территорий, которые якобы готовы вернуться на подконтрольную Украине территорию и отбыть здесь наказание за сотрудничество с боевиками.

ТЕМЫ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Амнистия

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:19
В команде Зеленского готовят законопроект об ответственности за сотрудничество с «Л-ДНР»
14:46
Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» в Донецке по нескольким специальностям
11:40
В ОБСЕ увидели новые повреждения жилья в Михайловке и Докучаевске в результате обстрелов
09:41
Красный Крест отправил новый гумконвой на неподконтрольный Донбасс
23:21
Новые детали в годовщину МН17 и очередной режим «тишины». Главное за день
22:07
ОБСЕ видела приезд авто российской политсилы на неподконтрольную территорию
16:52
В СНБО отказались назвать меры реагирования на «паспортный указ» Путина
12:30
СМИ: Посредники из «ДНР» продали вещдок следствию по МН17
10:54
Глава «ДНР» предложил позаимствовать российскую модель управления
09:45
В Донецке продолжают откачивать воду из затопленного торгового центра
22:15
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:22
«ДНР»: Ребенок пострадал из-за взрыва гранаты
16:03
На неподконтрольную Донетчину завезли запчасти для оборудования сети Vodafone
15:43
В Донецке затопило торговый центр и подземную парковку
11:24
ОБСЕ видела движение поездов и авто между неподконтрольным Донбассом и РФ
все новости
17:20
На Донетчине открыто 20 уголовных производств, связанных с выборами в Раду
17:19
Макрон и Путин договорились активизировать работу в «нормандском формате»
16:52
Ситуация в Станице Луганской: люди рады автобусу, военные укрепляют позиции ►
16:29
В России увеличивают число пунктов выдачи паспортов жителям Донбасса
16:19
В команде Зеленского готовят законопроект об ответственности за сотрудничество с «Л-ДНР»
16:07
У Путина назвали освобождение Вышинского первым шагом в диалоге с Украиной
15:32
В Кремле не планируют встречу Путина с Зеленским в ближайшее время
15:28
Зеленский предоставил украинское гражданство 9 иностранным добровольцам
15:13
У Путина рассказали о разных взглядах Москвы и Киева на обмен «всех на всех»
14:46
Россия аккредитовала еще один «вуз ДНР» в Донецке по нескольким специальностям
13:59
Бессмертный призвал «снять розовые очки» в вопросе освобождения моряков
13:40
Медведчук в Европарламенте говорил о переговорах с «Л-ДНР» и снятии санкций с РФ
13:30
Огонь на Донбассе может прекратиться навсегда: впервые предусмотрена ответственность сторон
13:17
СБУ подозревает жительницу Днепра в работе на спецслужбы РФ
13:09
В Минске договорились об обмене пленными по формуле 208 на 69, заявил представитель Украины
все новости
ВИДЕО
Ситуация в Станице Луганской: люди рады автобусу, военные укрепляют позиции ►
18 июля, 16:52
В Донецке затопило торговый центр и подземную парковку
16 июля, 15:43
Кому надо поговорить с Россией? Донбасс сегодня ►
13 июля, 21:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция