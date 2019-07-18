В команде Зеленского готовят законопроект об ответственности за сотрудничество с «Л-ДНР»

Команда президента планирует после выборов подать на рассмотрение нового созыва Рады законопроект об ответственности за сотрудничество с боевиками «ЛДНР» или российской властью в Крыму. Об этом в интервью theБабель рассказал советник команды президента по политическим вопросам Никита Потураев.



По его словам, законопроект «О сотрудничестве с оккупационными администрациями на территориях Донецкой, Луганской области и в автономной республике Крым» будет предусматривать разные наказания, в зависимости от того, как именно человек сотрудничал с властью оккупированного Крыма или боевиками на Донбассе.



«От нас ждут на всех оккупированных территориях четких сигналов как от государства, какая мера ответственности ожидает людей на этих территориях. Ведь те, кто прямо работали в оккупационной администрации, те, кто сотрудничали с этими администрациями сознательно или вынужденно, и люди, которые просто живут на этих территориях и ни в чем не виноваты, должны понимать четко, что их ждет здесь», — пояснил он.



По словам Потураева, власть уже получает «сигналы» от людей с оккупированных территорий, которые якобы готовы вернуться на подконтрольную Украине территорию и отбыть здесь наказание за сотрудничество с боевиками.