Кабмин поддержал новый порядок пересечения КПВВ

Кабинет министров поддержал новый Порядок пересечения линии соприкосновения на Донбассе, согласно которому пересекающие КПВВ смогут провозить любые товары за исключением запрещенных. Об этом сообщил министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.



Он отметил, что Кабмин поддержал инициативу министерства и изменил принцип перемещения грузов с «перечня разрешенных для перемещения товаров» на «перечень запрещенных для перемещения».



«Это означает, что в соответствии с принятым Порядком, лица, пересекающие линию разграничения, вскоре смогут перевозить на временно оккупированную территорию любые товары, за исключением ограниченных или запрещенных к перемещению, над чем мы сейчас и работаем», — пояснил Черныш.



При этом еще отсутствует окончательная редакция нового Порядка. Перечень запрещенных товаров еще разрабатывается министерством.