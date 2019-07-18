В РФ назвали свои условия для встречи лидеров «нормандской четверки»

Подготовка к саммиту лидеров «нормандской четверки» должна проходить на фоне реализации договоренностей предыдущей встречи, состоявшейся в Берлине осенью 2016 года, а именно разведения вооружения вдоль линии соприкосновения и решении вопроса об «особом статусе» Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает «Интерфакс-Украина».



Он отметил, что встреча экспертов «нормандского формата» в Париже 12 июля не привела к прорывным решениям, однако носила конструктивный характер.



«Есть основания полагать, что, в отличие от режима новая команда будет стремиться по-честному выполнять Минские договоренности.Те заявления, которые делаются из Киева, о том, что это их намерения — выполнить все, о чем договорились в Минске в феврале 2015 года, мы активно приветствуем, посмотрим, как они будут воплощаться в практические дела. По крайней мере, будем делать все, чтобы этому способствовать», — сказал Лавров на пресс-конференции в Кенигсвинтер (Германия) по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом 18 июля.



Глава МИД РФ также прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского о включении в «нормандский формат» США и Великобритании.



«На эту тему уже высказались представители самой администрации США, которые не видят в этом необходимости. Как я понимаю, аналогичная позиция и у Франции, и у Германии. Мы исходим из того, что формат согласован. Формат имеет шанс в новых условиях продвинуться вперед, и важно не распылять внимание», — заявил он.

В «нормандский формат» входят Украина, Россия, Франция и Германия.