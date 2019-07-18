Один военный получил ранения на Донбассе с начала суток

Один военнослужащий получил ранение в результате обстрелов на Донбассе с начала суток. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.



С полуночи и по состоянию на 18.00 украинская сторона зафиксировала 6 обстрелов со стороны боевиков, которые использовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



«На обстрел со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников наши подразделения дали адекватный ответ», — говорится в сводке штаба.