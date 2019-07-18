В «ДНР» заявили об обстреле Донецка: погибла женщина, повреждены 2 детсада

В группировке «ДНР» заявили о гибели женщины 1951 года рождения, получившей ранения во время обстрела Куйбышевского района Донецка сегодня вечером. Об этом пишет сепаратистский ресурс ДАН.



«Пострадавшая при обстреле по улице Макаренко, 7 от полученных ранений скончалась в больнице женщина 1951 года рождения», — говорится в сообщении.



Согласно сообщению, у пострадавшей диагностировали проникающее ранение брюшной полости, осколочные ранения правой голени, бедра, предплечья, левого плеча, травматический шок 2 степени.



Кроме этого, в «ДНР» утверждают, что во время вечернего обстрела было повреждено ограждение в детских садах № 229 и № 269 в Куйбышевском районе.



Пользователи сообщества «Октябрьский Веселое Северный Донецк» в российской соцсети «Вконтакте» пишут, что слышали звуки обстрелов в районе улицы Градостроителей, где расположены упомянутые детсады. Одна из пользовательниц опубликовала фотографии, которые по ее словам, были сделаны на месте происшествия.