Волкер увидел угрозу Минскому процессу в продолжении паспортизации Донбасса Россией

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер подчеркивает, что выдача российских паспортов украинским гражданам нарушает Минские соглашения и угрожает мирному процессу.



«Предоставление российских паспортов украинским гражданам нарушает дух Минских договоренностей и угрожает усилиям по достижению мира для граждан Украины», — написал он в Twitter.



Волкер также подчеркнул, что Россия должна выполнить свои обязательства по Минским договоренностям.

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17 июля президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Воспользоваться такой процедурой смогут те граждане, которые находятся на территории России.



24 апреля Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.



1 мая Путин упростил порядок получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.