В Донецке рассказали о проблеме роста количества бродячих животных

На подконтрольной группировке «ДНР» территории существует проблема увеличения количества бродячих животных. Об этом говорилось на заседании «Общественной палаты» при «ДНР» в Донецке.



Как сообщается на сайте «Общественной палаты», со своими предложениями по данному вопросу выступили представители приютов для животных.



В частности на заседании решили, что будет разработан «законопроект», в котором планируется прописать меры по урегулированию численности бродячих животных. Также собравшиеся предложили обратиться к «министерству угля и энергетики ДНР», чтобы уменьшить тарифы на электроэнергию приютам для животных.



Кроме того, было предложено совместно с крупными супермаркетами передавать приютам просроченную продукцию, чтобы кормить ею животных.



На сколько именно выросло количество бродячих животных, в сообщении не указано.