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В приемной сына Порошенко проходят обыски

Обновлено
19 июля 2019, 10:58

В приемной сына Порошенко проходят обыски

В Киеве сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в приемной народного депутата Алексея Порошенко — сына пятого президента Петра Порошено. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондентка телеканала «НАШ» с места события.

Приемная Порошенко-младшего находится в здании на Рыбальском острове, которое примыкает к спортивному клубу «Пятый элемент» его отца.

В здание зашли около 10 правоохранителей.

Обновлено. Пресс-служба НАБУ сообщила, что обыски проходят в помещениях ОАО «Автомобильная Компания «Богдан Моторс», в том числе в спортивном клубе «Пятый элемент» по делу о растратах чиновниками Минобороны и Генштаба.

В НАБУ подчеркнули, что расследование указанных фактов детективы осуществляют с апреля 2018 года.

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