Комиссия по журналистской этике осудила местный сайт Славянска из-за оскорблений в адрес ЛГБТ

Комиссия по журналистской этике высказала обеспокоенность после того, как один из местных сайтов Славянска (Донецкая область) опубликовал оскорбительный материал в адрес ЛГБТ-сообщества. Речь идет о материале под названием «Парад педерастов в Славянске: ответ городского совета», который был опубликован 18 июля 2019 в 08:19 на сайте интернет-издания «Карачун» в разделе «Новости Славянска».

В Комиссии напомнили, что согласно п.15 Кодекса этики украинского журналиста никто не может быть подвергнут дискриминации из-за своего пола, языка, расы, религии, национального, регионального или социального происхождения, или из-за политических предпочтений.



«Новость в заголовке содержит оскорбительную лексику в отношении ЛГБТ-сообщества, в частности использование слова "педераст" не является корректным и носит дискриминационный характер. Кроме того, сообщение подписано как "Славянский городской совет", однако не сообщается, от имени кого конкретно подается эта информация», - говорится в сообщении Комиссии.



Кроме этого, члены Комиссии отметили, что материал не сбалансирован, так как в сообщении отсутствует мнение общественных организаций, которые занимаются правами ЛГБТ-сообщества в Украине.



В то же время, в целом Комиссия по журналистской этике отмечает прогресс в вопросе толерантности журналистов и СМИ к дискриминированным группам в Украине, а именно ЛГБТ-сообществу. В качестве примера Комиссия привел данные мониторинга Института массовой информации в июне, когда СМИ освещая прайд, употребляли более корректную терминологию, чем в прошлом году.

Мэр Славянска Донецкой области и кандидат в нардепы от «Оппозиционного блока» Вадим Лях опроверг информацию о том, что в городе якобы планируется проведение первого ЛГБТ-прайда.