ОБСЕ рассказала о длинных очередях на блокпостах под Донецком

Наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали длинные очереди на блокпостах группировки «ДНР» под Донецком. Об этом сообщается в отчете миссии.



В частности, на блокпосте вблизи Еленовки, члены патруля миссии видели около 30 автомобилей, ожидавших в очереди проезда в неподконтрольные украинскому правительству районы, а также очередь из приблизительно 200 автомобилей, ожидавших проезда на подконтрольную правительству территорию.



На блокпосте в Кременце наблюдатели видели около 50 автомобилей и 5 автобусов, ожидавших в очереди проезда в неподконтрольные правительству районы, а также очередь из приблизительно 220 автомобилей и 9 автобусов, ожидавших проезда в на подконтрольную украинской власти территорию.