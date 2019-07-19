НАБУ проводит обыски в ICU по делу «Роттердам+»

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски в рамках дела «Роттердам+» в центральном офисе инвестиционной группы ICU в Киеве. Об этом сообщается в заявлении ICU.



В компании заявили, что ранее полностью удовлетворили все запросы НАБУ на предоставление информации, и расценивают действия «не иначе как попытку оказать на нее давление, которое имеет явный политический контекст».



«Причиной этого давления ICU видит недовольство нынешней властью и ее окружения реформами, проводимыми их предшественниками, некоторые из которых ранее работали в ICU», — подчеркнули в компании.



В заявлении указывается, что группа работает в штатном режиме, однако переносит сопутствующий ущерб, являясь субъектом экономической деятельности и не имея никакого отношения к политическим процессам в стране.



В ICU заверили, что оказали содействие правоохранителям, «в очередной раз предоставив все затребованные документы».



В пресс-службе НАБУ также подтвердили факт обыска по делу «Роттердам+».

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Расследование НАБУ касается покупки ICU евробондов компании ДТЭК Рината Ахметова в период с марта 2015 года по апрель 2016 года и их продаже с апреля 2016 до конца 2017 года.



По данным НАБУ, после принятия НКРЭКУ формулы «Роттердам+» стоимость купленных ICU евробондов ДТЭК возросла на 60%.



В ICU опровергают все обвинения и заявляют,что операции были рыночными и осуществлялись в полном соответствии с законодательством.



НАБУ подозревает членов регулятора НКРЭКУ в сговоре в интересах генкомпаний при утверждении формулы «Роттердам+».



Основными акционерами ICU являются ее топ-менеджеры Макар Пасенюк и Константин Стеценко, которым принадлежит около 90% акций.



Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению пятого президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил в должности главы Национального банка Украины.



Некоторое время в ICU работал Дмитрий Вовк, впоследствии возглавивший НКРЭКУ.