Атака клонов. Имена известных политиков эксплуатируют на выборах ►

Участие в выборах людей с одинаковыми или похожими фамилиями и именами — избирательная технология. Ее цель — ввести в заблуждение невнимательного избирателя, который может ошибочно отдать голос не за того человека, за которого собирался.



На внеочередных парламентских выборах пытаются эксплуатировать имя президента Владимира Зеленского, а также название его политсилы. В разных регионах Украины уже созданы более 100 структур-клонов «Слуги народа». Случай с Зеленским – не единственный. Например, сейчас в Донецкой области баллотируются в раду два Ефимова. Подобная ситуация с однофамильцами была и на президентских выборах. Свежий пример: кандидат Юрий Тимошенко. Он набрал 0,62% голосов и попал таким образом в десятку лидеров. Однако если разрыв между кандидатами большой, тогда двойники бесполезны.



Подробнее о том, что говорят на этот счет украинские эксперты – в сюжете ОТВД.