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Атака клонов. Имена известных политиков эксплуатируют на выборах ►

19 июля 2019, 15:20

Атака клонов. Имена известных политиков эксплуатируют на выборах ►

Участие в выборах людей с одинаковыми или похожими фамилиями и именами — избирательная технология. Ее цель — ввести в заблуждение невнимательного избирателя, который может ошибочно отдать голос не за того человека, за которого собирался.

На внеочередных парламентских выборах пытаются эксплуатировать имя президента Владимира Зеленского, а также название его политсилы. В разных регионах Украины уже созданы более 100 структур-клонов «Слуги народа». Случай с Зеленским – не единственный. Например, сейчас в Донецкой области баллотируются в раду два Ефимова. Подобная ситуация с однофамильцами была и на президентских выборах. Свежий пример: кандидат Юрий Тимошенко. Он набрал 0,62% голосов и попал таким образом в десятку лидеров. Однако если разрыв между кандидатами большой, тогда двойники бесполезны.  

Подробнее о том, что говорят на этот счет украинские эксперты – в сюжете ОТВД.

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Политтехнологии Парламентские выборы 2019

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