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У Зеленского не понимают, зачем Порошенко встал на защиту звания президента для Януковича

19 июля 2019, 16:38

У Зеленского не понимают, зачем Порошенко встал на защиту звания президента для Януковича

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Украины Федор Вениславский рассказал прессе о том, что нашел представление экс-президента Петра Порошенко, в котором тот просит Суд рассмотреть, законно ли был лишен звания президента Виктор Янукович. Об этом Вениславский рассказал агентству «Интерфакс-Украина».  

Он отметил, что в Офисе президента на сегодняшний день в определенном замешательстве, что делать с этим представлением.

«Потому что если отозвать его, то возникнет вопрос в связи с тем, что представление так долго рассматривалось, и теперь мы его отзываем. А поддерживать – нас обвинят в желании, чтобы предыдущий президент Янукович был восстановлен в звании президента Украины», - пояснил Вениславский.

Он добавил, что пока не понимает, зачем Порошенко это сделал.

«Мы пока даже не знаем, что делать с этим представлением, поддерживать его или отзывать. И хотелось бы, конечно, услышать мотивацию Петра Порошенко о внесении этого представления в 2015 году. Нам непонятная мотивация, зачем он его вносил и инициировал? Возможно, это было не столько в интересах Януковича, как Петр Алексеевич переживал о своем будущем», - подчеркнул представитель Зеленского в КС.

Верховная Рада поддержала законопроект №1883 о лишении Януковича звания президента Украины 4 февраля 2015 года. В законе такой шаг объясняется тем, что Янукович «неконституционным способом самоустранился от выполнения полномочий президента Украины, что угрожало управляемости государства, территориальной целостности и суверенитету Украины, и привело к массовому нарушению прав и свобод граждан».

Согласно Конституции Украины, звание президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно, если только президент не был смещен с поста в порядке импичмента.

В представлении Порошенко говорится, что Верховная Рада, приняв закон, действовала вопреки нормам Конституции Украины, а значит, это противоречит ч. 2 ст. 19 Конституции Украины, которая обязывает парламент действовать на основании и в рамках полномочий и способом, предусмотренным Конституцией.

В своем представлении Порошенко отмечает, что согласно Конституции, Верховная Рада Украины не может принимать решения в вопросах лишения звания президента Украины – это не в ее компетенции. По мнению экс-президента, Рада превысила свои конституционные полномочия

С 19 октября 2016 года Конституционный суд Украины рассматривает в форме письменного слушания производство по представлению президента Украины о конституционности закона, которым эск-президент Янукович был лишен своего звания.

ТЕМЫ

Люди
Виктор Янукович Петр Порошенко Владимир Зеленский Федор Вениславский
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Конституционный суд

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