ОБСЕ: С начала июля на Донбассе погибли трое и ранены 13 мирных жителей

В период с начала месяца по 14 июля Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) подтвердила информацию о 3 погибших и 13 раненых гражданских лицах на Донбассе. Об этом говорится в сообщении Миссии в Twitter.

Согласно сообщению, общее число жертв среди гражданского населения с 1 января текущего года достигло 81 человека: 10 погибли и 71 ранены.

В группировке «ДНР» 18 июля заявили о гибели 58-летней женщины рождения, получившей ранения во время обстрела Куйбышевского района Донецка сегодня вечером.



Среди украинских военных также за прошедшие сутки есть потери.