В результате стрельбы в Ясиноватой ранен мужчина

Житель подконтрольного группировке «ДНР» получил ранения в результате стрельбы. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.



«14 июля в Ясиновате СММ увидела мужчину (44 года) с раной, покрытой темным порошком, на левой стороне живота. 15 июля медицинский персонал в больнице в Ясиновате сообщил СММ, что 5 июля мужчина был госпитализирован с ушибом ссадины на левой части груди, вызванным стрельбой», - говорится в отчете.



Пострадавший рассказал СММ, что он был на крыльце своего дома по улице Севастопольской, 17/2 в Ясиноватой вечером 5 июля, когда он увидел, как снаряд попал в стену его дома, и сразу почувствовал, как что-то ударило его по животу.



Сосед этого человека также рассказал наблюдателям, что слышал выстрел 5 июля, а затем увидел вышеупомянутого мужчину на его крыльце с травмой живота. 5 июля СММ видела повреждения от перестрелки в другом доме на той же улице.